Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Dinamarca y Noruega alertan de la presencia de drones sobre sus instalaciones militares

Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Dinamarca y Noruega alertan de la presencia de drones sobre sus instalaciones militares

En medio de las crecientes tensiones con Moscú a raíz de las últimas violaciones rusas del espacio aéreo de países de la OTAN, Dinamarca y Noruega han informado del avistamiento de drones sobre instalaciones militares de ambos territorios. Por un lado, las autoridades danesas ha informado este sábado de la detección de nuevos sobrevuelos de drones sobre varias bases e instalaciones militares, entre ellas la de Karup, la más grande del país. Estos drones, que aún no han sido identificados, forman parte de lo que las fuerzas danesas...

Toponotomalasuerte
No sé si es cosa mía, pero llevamos unas semanas en las que parece que se está incrementando el lenguaje bélico en europa... no hay nadie al puto volante, definitivamente.
9
joffer
#1 si los hay, pero ya han decido guerra, que es lo que le interesa a Trump y a Israel.
¿Por qué?
Dinero. Y los que ya tienen mucho dinero por integrismo religioso y dinero.
6
Barriales
#2 es todo mentira. Te lo dice #3, "han decidido guerra".
2
frg
#3 El integrismo religioso es una excusa para justificar acciones, no un fin en si mismo.
1
makinavaja
#3 EEUU, esos especialistas en operaciones de falsa bandera, desde tiempos inmemoriales.... :-D :-D :-D
2
Dragstat
#3 la mayoría de los países se están rearmando y desviado ingentes cantidades de dinero a la industria bélica y defensa que podrían ir, por ejemplo, a temas sociales. Al final se les puede aplicar dichos como,"Al que tiene un martillo todo le parecen clavos", y "cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo".

Hasta que no haya una guerra no van a parar, tienen ganas de bronca y se estan preparando para ella. Nos vamos a encontrar la guerra de frente en cualquier momento porque los principales lideres del mundo son unos descerebrados.
1
Supercinexin
#1 Ni un sólo político hablando de desescalar. Ni uno solo en toda Europa. Todo "rearme", "desafío", "respuesta", "guerra", "preparación"... En ningún momento de los últimos 11 años desde el Euromaidan he escuchado a ningún puto Presidente europedo mencionar siquiera la posibilidad de detener la escalada belicista y volver al diálogo y al entendimiento.

Desde luego son gente sin cerebro que han dejado clarísimo que están dispuestos a llevarnos a todos a la violencia y la muerte. Llegarán hasta donde se lo permitamos, y lamentablemente los votantes de todo el Este de Europa están decididos a permitirles llegar hasta el final.
4
Pedro_Bear
#1 como no creo que vayan a bombardear La Gomera, a mí  media
0
NATOstrófico
Basura SENSACIONALISTA típica de 20minutos
3
capitan__nemo
Ya se pueden ir comprando cacharros como los del iron beam o similares.
0
cocolisto
Que raro.Tantos avistamientos y ni una sola prueba tangible.¡Ni que fueran marcianos.
Claro que después de de Nord Stream 2 queda claro que sea lo que sea son los rusos.
0
Enésimo_strike
Sigamos haciendo como que no pasa nada y mirando al dedo que avisa y no a la luna que cada día va a más con sus ataques híbridos.
0
RoterHahn
A mi hay algo que jo me cuadra.
Avistamiento de drones no identificaros en 2 países militarmente insifnicantes.
¿No seria más logico tener a polonia en la mira?
pues su ejercito ahora mismo es de los mas potentes en europa.
0
jacinto9999
El sìndrome de los drones, ahora se ven drones como antes se veían ovnis. xD
1

