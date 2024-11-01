Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Dinamarca y Noruega alertan de la presencia de drones sobre sus instalaciones militares

En medio de las crecientes tensiones con Moscú a raíz de las últimas violaciones rusas del espacio aéreo de países de la OTAN, Dinamarca y Noruega han informado del avistamiento de drones sobre instalaciones militares de ambos territorios. Por un lado, las autoridades danesas ha informado este sábado de la detección de nuevos sobrevuelos de drones sobre varias bases e instalaciones militares, entre ellas la de Karup, la más grande del país. Estos drones, que aún no han sido identificados, forman parte de lo que las fuerzas danesas...
¿Por qué?
Dinero. Y los que ya tienen mucho dinero por integrismo religioso y dinero.
Hasta que no haya una guerra no van a parar, tienen ganas de bronca y se estan preparando para ella. Nos vamos a encontrar la guerra de frente en cualquier momento porque los principales lideres del mundo son unos descerebrados.
Desde luego son gente sin cerebro que han dejado clarísimo que están dispuestos a llevarnos a todos a la violencia y la muerte. Llegarán hasta donde se lo permitamos, y lamentablemente los votantes de todo el Este de Europa están decididos a permitirles llegar hasta el final.
Claro que después de de Nord Stream 2 queda claro que sea lo que sea son los rusos.
Avistamiento de drones no identificaros en 2 países militarmente insifnicantes.
¿No seria más logico tener a polonia en la mira?
pues su ejercito ahora mismo es de los mas potentes en europa.