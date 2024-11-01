edición general
Guerra de Trump a la H-1B y a los extranjeros de Silicon Valley: impone una tasa de 100.000 dólares al visado de empleados cualificados

El presidente de EEUU quiere que los empleos del sector tecnológico sean para estadounidenses, no para extranjeros por muy capacitados que estén.

Supercinexin #2 Supercinexin
@ccguy ?

¿Te ha dado tiempo a sacarte el pasaporte o qué?
ccguy #4 ccguy
#2 tengo green card.
No tengo aún ciudadanía, espero que no me muevan la portería.
Supercinexin #5 Supercinexin
#4 El Farage amenaza con hacer lo mismo en UK y ese sería el fin definitivo de mi aventura. Mi mujer y yo a la calle seguramente y básicamente sería volvernos a España, lo cual probablemente haríamos de todas formas si gana porque pasando de quedarnos en anglolandia a recibir las muestras de cariño de los ultras encabritados por su victoria :-)

Veremos qué pasa. Pero en mi caso parece ser que el colega propone hasta ponerse a revisar pasaportes para ver quién es británico puro y quién es un susio inmigrante regularizado, un indeseable, vamos xD
#8 xuanra2002
#5 prácticamente lo mismo que propuso el PP.
Carnet de inmigrante por puntos
#12 Jodere
#8 Puntos los que había que darles a ellos pero en la cabeza a ver que tienen dentro.
ccguy #14 ccguy
#5 esto va por etapas

- ilegales
- visado temporal
- residentes permanentes recientes
- residentes permanentes de cualquier tipo
- naciijalizados recientes

Etc

Te puede tocar antes o después pero que te va a tocar, seguro, y a mí también porque esto va muy rápido. La ultraderecha no pierde el tiempo.

Espero que dure suficiente para poder volver a España con hucha suficiente para no tener que trabajar más.
#11 Jodere
#4 Según el pie con que se levante, no te moverá o te mandara como ilegal a otro país.
ccguy #15 ccguy
#11 necesito que no se acuerde de mí durante año y medio más, eso es mucho
Evoke201 #16 Evoke201
#4 ¿Y resides allí? Yo tengo Green card hasta 2034, pero ya me han pegado 2 toques por no estar allí la mayor parte del año. Estoy pensando en hacer más viajes para no perderla, aunque si siguen así creo que no nos mudaremos a EEUU por muchos años.
makinavaja #1 makinavaja
Pues nada, los rednecks desempleados a Silicon Valley!!!!! :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
#6 doppel *
#⁵ anglolandia es tierra de derechas, déjalos con su capitalismo.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#0

Esto ya salió en su día. Es duplicada n-veces.

www.meneame.net/story/trump-firma-decreto-impone-tarifa-us-100-000-vis

www.meneame.net/story/microsoft-tiene-advertencia-plazo-24-horas-emple

Y falta un detalle: son 100.000 dólares al año, no por visado.
Tito_Keith #7 Tito_Keith
Seguro que en China hacen menos miramientos. Luego que si nos comen los chinos
es como ver un accidente de tráfico. Es fascinante y tenebroso.
Si no fuera porque nos vamos a comer la crisis USA ya les podían dar muy fuerte
Connect #9 Connect
#7 En China no necesitan científicos ni expertos en el sector tecnológico. De hecho son ellos los que 'exportan' los recursos humanos que Trump no quiere.

Tampoco es que sean cientos de miles de personas afectadas. Así que tampoco se va a notar un gran cambio, pero si podría pasar que se les escapase un cerebro importante. ¿Quién podría aprovechar esto? Europa probablemente, pero muchos países están en crisis económica. Así que uno de ellos sería Arabia Saudi que está invirtiendo grandes sumas en atraer talento. Puede parecer un destino poco apetecible, pero suele incluir sueldazos fuera de mercado, alojamiento gratis y billetes de avión en primera para ir a casa de vez en cuando si no te has traído la familia.
#10 z1018
China como un tiro y estos pegándose tiros en el pie.
Dragstat #13 Dragstat
#10 y lo mejor de todo es que el problema demográfico ni ha empezado todavía, ya pueden apostarlo todo a la automatización, IAs y a los robots si quieren mantener servicios y comodidades.
