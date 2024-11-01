edición general
La guerra por maquillar los datos tras apagar los incendios: ¿Cuántas hectáreas se han quemado en cada comunidad?

El fuego ha arrasado este mes en Galicia casi 140.000 hectáreas, según datos de Copernicus. La Xunta, sin embargo, habla de 95.000, esto es, 45.000 menos de las que contabilizan los satélites europeos. "Preferimos ir sobre seguro", justifican a 'Público' desde la Consellería de Medio Rural, España no cuenta con un criterio unificado para cuantificar las superficies dañadas por los fuegos, es decir, cada comunidad utiliza sus propias herramientas

camvalf #1 camvalf *
El PP mintiendo sobre otra desgracia, ¡que novedad! Hablamos de un partido que tiene a sus espaldas la muerte de más de tres mil personal en los últimos 4/5 años por su incompetencia para gestionar medios y avaricia para robar
#2 lamarisevadecañas
Tres mil??? Alguna más
