3
meneos
46
clics
La guerra del jamón ibérico
La introducción de una nueva categoría en la mayor denominación, la de Guijuelo, ha abierto una brecha con las de Jabugo, Dehesa de Extremadura y Los Pedroches.
|
etiquetas
:
guerra
,
jamón ibérico
,
los reporteros
,
canal sur
,
denominación
2
1
0
K
29
actualidad
5 comentarios
2
1
0
K
29
actualidad
#3
tul
Para brecha la que va a abrir el brote de peste porcina en sus cuentas de resultados
0
K
15
#4
MoñecoTeDrapo
Pero el precinto no lo llevaría negro (ibérico 100%) sino rojo, lo que identificaría el jamón como ibérico cruzado con duroc. No sé si la pelea tiene sentido.
0
K
11
#5
Cuchifrito
#4
Con cambiarle la vitola ya está bien que metan cualquier jamon del tipo que sea entonces?
Pues no, haciendo eso degradas el valor de la denominación de origen, hacen bien en pelear.
0
K
11
#1
Olepoint
Seguro que estos movimientos son en interés de los consumidores, no son para liarlos y que no sepan ni lo que compran.
Los típicos "empresaurios" egpañoles, muy egpañoles que tanto aman a entidades como Facua y demás.
0
K
8
#2
Aenedeerre
Es el mercado amigo
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
