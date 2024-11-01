edición general
12 meneos
15 clics

La guerra con Irán hace que el podcaster de derecha Alex Jones se vuelva contra Trump (Eng)

El teórico de la conspiración Alex Jones ha criticado los ataques aéreos de Donald Trump contra Irán, argumentando que contradicen la política de «América primero» y representan un «cambio de régimen». Jones destacó el gran número de víctimas causadas por los ataques, que, según se informa, mataron al líder supremo de Irán, a otros funcionarios y a cientos de civiles, incluidos niños. Acusó a Trump de romper una promesa a sus seguidores al intervenir en el extranjero, a pesar de haber hecho campaña anteriormente contra las operaciones

| etiquetas: alex jones , extrema derecha , trump , irán , maga
10 2 1 K 143 actualidad
2 comentarios
10 2 1 K 143 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Y Trump también dijo que expulsaba a Tucker Carlson del movimiento Maga por criticar la guerra, porque como dijo Trump hace unos días "El movimiento Maga soy yo"... no sé yo si el resto de magas están tan de acuerdo


Se queda sin propagandistas
2 K 48
maspipinobreve #2 maspipinobreve *
Este republicano acerrimo tiene su aquel, no creo que soporte al Trumpetas, ha desenmascarado corruptelas desde hace decadas, no le votaria para nada sino como contrincante del Risketos en una justa degolladora.
0 K 7

menéame