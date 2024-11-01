La guerra con Irán hace que el podcaster de derecha Alex Jones se vuelva contra Trump (Eng)

El teórico de la conspiración Alex Jones ha criticado los ataques aéreos de Donald Trump contra Irán, argumentando que contradicen la política de «América primero» y representan un «cambio de régimen». Jones destacó el gran número de víctimas causadas por los ataques, que, según se informa, mataron al líder supremo de Irán, a otros funcionarios y a cientos de civiles, incluidos niños. Acusó a Trump de romper una promesa a sus seguidores al intervenir en el extranjero, a pesar de haber hecho campaña anteriormente contra las operaciones