La guerra con Irán expone los límites militares del Reino Unido

Más allá de las consideraciones legales o políticas, la cuestión central es mucho más prosaica: qué puede hacer realmente el Reino Unido con las fuerzas que tiene disponibles

reino unido , irán , ejércitos
HeilHynkel #1 HeilHynkel
qué puede hacer realmente el Reino Unido con las fuerzas que tiene disponibles

Ser el perrito faldero de EEUU. Y meter cizaña en Ucrania (¿No es así Mr. Johnson?)
#2 CosaCosa
El imperio en decadencia.

No solo eso, se han vendido al capital y para nada, para seguir siendo irrelevantes
