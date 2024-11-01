edición general
Guerra de Irán: «Estados Unidos pagará un precio muy alto por este desprecio por el orden internacional», según Dominique de Villepin [FRA]

Guerra de Irán: «Estados Unidos pagará un precio muy alto por este desprecio por el orden internacional», según Dominique de Villepin [FRA]

"Por supuesto, debemos alegrarnos de que un régimen que ha disparado contra su propio pueblo, un régimen que ahora es la causa del sufrimiento del pueblo iraní, se haya debilitado", reconoció el exministro, refiriéndose a la muerte del Líder Supremo Ali Jamenei en un ataque el sábado. Sin embargo, explicó que, al mismo tiempo, le preocupaba el debilitamiento del derecho internacional y una guerra que corre el riesgo de regionalizarse. Considera esta intervención "una apuesta arriesgada"

6 comentarios
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
A ver si es verdad, y sucede lo mismo con Israel.
ombresaco #1 ombresaco
En la próxima fiesta a la que invitemos a su presidente, le voy a servir el champán en segundo lugar, se va a enterar!
josde #3 josde
#1 En vez de mamársela, solo se la chupara una vez.
#6 candonga1
Este no debe aparecer en los papeles de Epstein.
maspipinobreve #4 maspipinobreve *
Amen. Un francés diciendo que va a ocurrir algo que no se que.
maspipinobreve #5 maspipinobreve
Mecagúendieu, el orden internacional, hasta que no se lo metan por la bocachancla al Trumpetas no me creo ná!
