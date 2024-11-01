Guerra de Irán: «Estados Unidos pagará un precio muy alto por este desprecio por el orden internacional», según Dominique de Villepin [FRA]

"Por supuesto, debemos alegrarnos de que un régimen que ha disparado contra su propio pueblo, un régimen que ahora es la causa del sufrimiento del pueblo iraní, se haya debilitado", reconoció el exministro, refiriéndose a la muerte del Líder Supremo Ali Jamenei en un ataque el sábado. Sin embargo, explicó que, al mismo tiempo, le preocupaba el debilitamiento del derecho internacional y una guerra que corre el riesgo de regionalizarse. Considera esta intervención "una apuesta arriesgada"