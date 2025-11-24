edición general
4 meneos
28 clics
La guerra híbrida se libra en Telegram

La guerra híbrida se libra en Telegram

La plataforma, utilizada ampliamente en todo el mundo bajo la promesa de ofrecer privacidad, se ha convertido en un centro de reclutamiento de saboteadores, donde las misiones que se asignan a estos jóvenes son cada vez más peligrosas, según Naciones Unidas. A través de canales discretos, los adolescentes reciben tareas específicas —como quemar un vehículo o colocar un artefacto— a cambio de una cantidad específica de dinero.

| etiquetas: telegram , pavel durov , rusia , ucrania , reclutamiento , terrorismo
3 1 0 K 44 tecnología
sin comentarios
3 1 0 K 44 tecnología

menéame