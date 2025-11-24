La plataforma, utilizada ampliamente en todo el mundo bajo la promesa de ofrecer privacidad, se ha convertido en un centro de reclutamiento de saboteadores, donde las misiones que se asignan a estos jóvenes son cada vez más peligrosas, según Naciones Unidas. A través de canales discretos, los adolescentes reciben tareas específicas —como quemar un vehículo o colocar un artefacto— a cambio de una cantidad específica de dinero.