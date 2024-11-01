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Guerra fría en el PP asturiano: Cherines no lo ve claro
La dirigente popular cuestiona la estrategia del partido en Gijón y mantiene peso en Génova Cherines, arriba a la izquierda,
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Arcadiano
Nadie dice nada de las elecciones de Castilla y León? Por que? Por que la derecha quiere silenciar la subida de la, izquierda?
Hay que mantener el maldito relato de las mentiras, pero ahí está Irene montero levantando a la izquierda con un no a la guerra y en menor medida pedro Sanchez.
Estas elecciones cambian las tornas
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Hay que mantener el maldito relato de las mentiras, pero ahí está Irene montero levantando a la izquierda con un no a la guerra y en menor medida pedro Sanchez.
Estas elecciones cambian las tornas