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¿La Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cancela ‘el delicioso’? Karex, el mayor fabricante de condones del mundo subirá sus precios un 30%

¿La Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cancela ‘el delicioso’? Karex, el mayor fabricante de condones del mundo subirá sus precios un 30%

Las ondas de choque económicas por la guerra con Irán ya alcanzaron incluso a los condones. Karex, que fabrica uno de cada cinco condones en el mundo, se prepara para aumentar sus precios hasta en 30 por ciento, ya que la guerra entre USA-Israel e Irán provoca la escasez de químicos derivados del petróleo y el encarecimiento de materias primas a lo largo de la cadena de suministro. La compañía de Malasia produce alrededor de 5 mil millones de condones al año para marcas como Durex, además de sus propias etiquetas, entre ellas ONE Condoms y...

| etiquetas: karex , durex , condoms , condones , guerra , precios , elevación , folleteo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Shuquel #2 Shuquel *
Esta noticia no afecta a los meneantes
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Cuñado #4 Cuñado
#2 ¿Cómo que no? Está @BoosterFelix ahora mismo aterrorizado, escondido debajo de la cama de sus padres y llorando a moco tendido pensando en la cantidad de niños que nacerán en la pobreza debido a esto.
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Alegremensajero #7 Alegremensajero
#4 Sí, porque ese hasta las pajas se las hace con condones no vaya a ser que prolifere la prole en este mundo de bla bla bla :troll: :troll:
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devilinside #5 devilinside
#2 Yo mostraré mi oposición a USA e Israel haciéndome lo de siempre: pajas, pajas y más pajas
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Sacronte #6 Sacronte
#5 Ya sabes, 23 al mes para vivir más.
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#9 snubbe
#2 Está bien tener cultura general
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reivaj01 #10 reivaj01
#2 Un meneante de pro, aunque sea por haber caducado los anteriores, compra condones de vez en cuando.
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Ahí veo una conspiración para aumentar la natalidad. :roll:
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#3 chocoleches
Irrelevante :shit:
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#8 Ninrojo
Fuera condones. Vivan las pajillas y costo 0
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menéame