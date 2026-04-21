¿La Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cancela ‘el delicioso’? Karex, el mayor fabricante de condones del mundo subirá sus precios un 30%

Las ondas de choque económicas por la guerra con Irán ya alcanzaron incluso a los condones. Karex, que fabrica uno de cada cinco condones en el mundo, se prepara para aumentar sus precios hasta en 30 por ciento, ya que la guerra entre USA-Israel e Irán provoca la escasez de químicos derivados del petróleo y el encarecimiento de materias primas a lo largo de la cadena de suministro. La compañía de Malasia produce alrededor de 5 mil millones de condones al año para marcas como Durex, además de sus propias etiquetas, entre ellas ONE Condoms y...