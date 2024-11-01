Guerra de espías en Vox Cantabria: grabaciones ilegales y “bolígrafos ocultos” para purgar a la disidencia

Lo que durante meses Vox intentó vender como una “polémica artificial” ha estallado en sede judicial como un auténtico manual de prácticas mafiosas. Los informes de la Policía Científica, a los que ha tenido acceso El Diario Montañés, confirman que la portavoz parlamentaria del partido de Santiago Abascal en Cantabria, Leticia Díaz, no solo estaba al tanto de que su asesor utilizaba un bolígrafo con micrófono oculto para grabar ilegalmente a trabajadores y compañeros diputados, sino que participó activamente en la estrategia de vigilancia.