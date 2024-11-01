edición general
5 meneos
15 clics
La guerra contra Irán está agotando la reserva mundial de petróleo a un ritmo sin precedentes

La guerra contra Irán está agotando la reserva mundial de petróleo a un ritmo sin precedentes

El mundo ha consumido los inventarios de petróleo a una velocidad récord a medida que la guerra de Irán estrangula los flujos procedentes del Golfo Pérsico, mermando el propio amortiguador que protege contra las crisis de suministro. La rápida reducción de las reservas significa que el riesgo de subidas de precios y escasez aún más extremas está cada vez más cerca, dejando a gobiernos e industrias con menos opciones para amortiguar el impacto de la pérdida de más de mil millones de barriles de suministro, a dos meses del casi cierre del Estrec

| etiquetas: iran , ormuz , guerra , petróleo
4 1 0 K 70 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 70 actualidad
azathothruna #2 azathothruna
Hasta ahora no hemos visto a Greenpeace celebrando.
Y creo que la greta, antes de lo de palestina hablaba del cambio climatico, de eso se olvido?
0 K 12
#1 arreglenenlacemagico
menos para USA que se esta forrando ya lo dije los americanos pagaran a 2 euros la gasolina pero europeos y demas a vamos a tener que racionar
0 K 10

menéame