La guerra contra Irán está agotando la reserva mundial de petróleo a un ritmo sin precedentes

El mundo ha consumido los inventarios de petróleo a una velocidad récord a medida que la guerra de Irán estrangula los flujos procedentes del Golfo Pérsico, mermando el propio amortiguador que protege contra las crisis de suministro. La rápida reducción de las reservas significa que el riesgo de subidas de precios y escasez aún más extremas está cada vez más cerca, dejando a gobiernos e industrias con menos opciones para amortiguar el impacto de la pérdida de más de mil millones de barriles de suministro, a dos meses del casi cierre del Estrec