Guerra Civil, balizas, regularización y viajes en el tiempo
[Miguel Charisteas] Se viene Guerra Civil, lo de las balizas, regularización de migrantes, conocemos más detalles del accidente de tren y de las residencias, los disfraces de Abascal, baja el paro y viajes en el tiempo
#ResumenSemanal
etiquetas
:
miguel charisteas
,
resumen semanal
,
aznar
,
ayuso
,
oscar puente
,
ábalos
#1
comadrejo
*
La mejor parte es la de los vosniacos pidiendo la implementación de la V16 Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.
Vídeo original:
youtu.be/7N4L1SxPOek?t=232
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
Vídeo original: youtu.be/7N4L1SxPOek?t=232