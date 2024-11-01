edición general
14 meneos
31 clics
Guerra Civil, balizas, regularización y viajes en el tiempo

Guerra Civil, balizas, regularización y viajes en el tiempo  

[Miguel Charisteas] Se viene Guerra Civil, lo de las balizas, regularización de migrantes, conocemos más detalles del accidente de tren y de las residencias, los disfraces de Abascal, baja el paro y viajes en el tiempo #ResumenSemanal 153

| etiquetas: miguel charisteas , resumen semanal , aznar , ayuso , oscar puente , ábalos
11 3 0 K 174 politica
1 comentarios
11 3 0 K 174 politica
comadrejo #1 comadrejo *
La mejor parte es la de los vosniacos pidiendo la implementación de la V16 Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. :troll:

Vídeo original: youtu.be/7N4L1SxPOek?t=232
0 K 12

menéame