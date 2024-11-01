edición general
4 meneos
33 clics
En la guerra de bocazas, O’Leary derrota a Musk

En la guerra de bocazas, O’Leary derrota a Musk

El CEO de Ryanair ha convertido la batalla en lo que desde hace ya veinte años es su meta: ventas para su aerolínea

| etiquetas: oleary , vs , musk , ventas , ryanair
3 1 0 K 71 Avionéame
1 comentarios
3 1 0 K 71 Avionéame

menéame