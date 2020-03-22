·
21
meneos
18
clics
Guatemala anuncia la salida de médicos cubanos ante la presión de EE. UU. (ENG)
El programa, de casi 30 años de antigüedad, permitió a Guatemala cubrir necesidades críticas con personal de salud cubano, al tiempo que Cuba cosechaba ingresos.
|
etiquetas
:
guatemala
,
eeuu
,
cuba
,
sanidad
,
internacional
#3
Sergio_ftv
Los guatematecos podrán ir a consulta médica con doctores estadounidenses siempre y cuando paguen 1.500 $/consulta.
9
K
128
#1
tierramar
*
Los medicos cubanos son admirables . Cuba tambien trato a niños enfermos por la radioactividad de Chernobyl.
Cuba salvando vidas. EEUU y Occidente matando de todas las maneras posibles: guerras, privatizando la sanidad, con todos los crimenes y perversión que manifiesta los archivos Epstein, la cacería de humanos en Sarajevo,...
9
K
98
#8
Marisadoro
#1
Recordemos que al inicio del Covid los médicos cubanos también asistieron a los italianos.
www.elimparcial.com/mundo/2020/03/22/50-medicos-cubanos-acuden-a-itali
2
K
46
#9
Djangology
#1
En cuestión de enseñanza también tienen (o tenían) varios programas solidarios. El programa de enseñanza "yo si puedo", por ejemplo, se aplicó en mi ciudad (Sevilla) con resultados muy positivos llegando a enseñar a leer y a escribir a cientos de personas que pertenecían a barrios con rentas y recursos muy bajos como el Polígono sur.
es.wikipedia.org/wiki/Método_de_alfabetización_"Yo,_sí_puedo"
2
K
34
#5
laruladelnorte
El gobierno de Guatemala se baja los pantalones ante la presión de EEUU.
5
K
70
#2
Javi_Pina
Si seguimos haciéndole casito a Trump acabaremos todos mal
3
K
42
#6
HeilHynkel
De Guatemala a Guatepeor.
2
K
31
#7
laruladelnorte
#6
¡Nunca mejor dicho!
1
K
24
#4
Tkachenko
La libertad!!!!!
1
K
30
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
