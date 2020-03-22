edición general
Guatemala anuncia la salida de médicos cubanos ante la presión de EE. UU. (ENG)

El programa, de casi 30 años de antigüedad, permitió a Guatemala cubrir necesidades críticas con personal de salud cubano, al tiempo que Cuba cosechaba ingresos.

Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Los guatematecos podrán ir a consulta médica con doctores estadounidenses siempre y cuando paguen 1.500 $/consulta.
9
#1 tierramar
Los medicos cubanos son admirables . Cuba tambien trato a niños enfermos por la radioactividad de Chernobyl.
Cuba salvando vidas. EEUU y Occidente matando de todas las maneras posibles: guerras, privatizando la sanidad, con todos los crimenes y perversión que manifiesta los archivos Epstein, la cacería de humanos en Sarajevo,...
9
#8 Marisadoro
#1 Recordemos que al inicio del Covid los médicos cubanos también asistieron a los italianos.
www.elimparcial.com/mundo/2020/03/22/50-medicos-cubanos-acuden-a-itali
2
Djangology #9 Djangology
#1 En cuestión de enseñanza también tienen (o tenían) varios programas solidarios. El programa de enseñanza "yo si puedo", por ejemplo, se aplicó en mi ciudad (Sevilla) con resultados muy positivos llegando a enseñar a leer y a escribir a cientos de personas que pertenecían a barrios con rentas y recursos muy bajos como el Polígono sur.
es.wikipedia.org/wiki/Método_de_alfabetización_"Yo,_sí_puedo"
2
#5 laruladelnorte
El gobierno de Guatemala se baja los pantalones ante la presión de EEUU. :clap:
5
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Si seguimos haciéndole casito a Trump acabaremos todos mal
3
HeilHynkel #6 HeilHynkel
De Guatemala a Guatepeor.
2
#7 laruladelnorte
#6 ¡Nunca mejor dicho!
1
Tkachenko #4 Tkachenko
La libertad!!!!!
1

