El guardia que lo sobrevivió todo | Warhammer 40K (ENG)

Soldado Nemen Rauth: 463 despliegues, 38 años en combate activo, cero heridas. Supervivencia media de la Guardia Imperial: 15 horas. El Munitorum lo calificó como «error administrativo en la realidad» tras Vraks. Los orkos lo evitan porque rompe su campo WAAAGH. Nueve inquisidores murieron investigándolo, por causas naturales. El mando sigue enviándolo a las peores zonas de guerra con la esperanza de que la probabilidad lo alcance. Nunca lo hace. Las implicaciones teológicas están aterrorizando a la Eclesiarquía.