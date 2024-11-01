edición general
13 meneos
148 clics
El guardia que lo sobrevivió todo | Warhammer 40K (ENG)

El guardia que lo sobrevivió todo | Warhammer 40K (ENG)

Soldado Nemen Rauth: 463 despliegues, 38 años en combate activo, cero heridas. Supervivencia media de la Guardia Imperial: 15 horas. El Munitorum lo calificó como «error administrativo en la realidad» tras Vraks. Los orkos lo evitan porque rompe su campo WAAAGH. Nueve inquisidores murieron investigándolo, por causas naturales. El mando sigue enviándolo a las peores zonas de guerra con la esperanza de que la probabilidad lo alcance. Nunca lo hace. Las implicaciones teológicas están aterrorizando a la Eclesiarquía.

| etiquetas: warhammer40k , guardia imperial , suerte , nemen rauth
10 3 0 K 175 ocio
3 comentarios
10 3 0 K 175 ocio
Pacman #1 Pacman
No enlaza la miniatura de meneame
Pulsad en "ver en youtube" o botón derecho abrir, sobre el titulo del meneo
0 K 16
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Parece interesante, me lo guardo para verlo después.
0 K 16
Aguarrás #3 Aguarrás
No soy jugador de Warhammer (en videojuegos si que llevo unos cuantos, desde el Dawn of War) pero este tipo de meneos molan. 8-D
Parte de su éxito creo que no es solo por jugar en sí, si no polladas poco serias como esta en un universo tan oscuro. xD
0 K 13

menéame