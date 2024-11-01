El guardia que lo sobrevivió todo | Warhammer 40K (ENG)

Soldado Nemen Rauth: 463 despliegues, 38 años en combate activo, cero heridas. Supervivencia media de la Guardia Imperial: 15 horas. El Munitorum lo calificó como «error administrativo en la realidad» tras Vraks. Los orkos lo evitan porque rompe su campo WAAAGH. Nueve inquisidores murieron investigándolo, por causas naturales. El mando sigue enviándolo a las peores zonas de guerra con la esperanza de que la probabilidad lo alcance. Nunca lo hace. Las implicaciones teológicas están aterrorizando a la Eclesiarquía.
| etiquetas: warhammer40k , guardia imperial , suerte , nemen rauth
Pulsad en "ver en youtube" o botón derecho abrir, sobre el titulo del meneo
Parte de su éxito creo que no es solo por jugar en sí, si no polladas poco serias como esta en un universo tan oscuro.