La guardia de la soberanía tecnológica de Europa [EN]

Más del 74% de las empresas europeas que cotizan en bolsa dependen de servicios tecnológicos estadounidenses, como Google y Microsoft. Esto significa que sus datos empresariales sensibles, incluidos los 117 correos electrónicos que los trabajadores reciben de media cada día, los presupuestos, las listas de clientes y los memorandos del director general, están expuestos. La soberanía digital es una ilusión cuando la infraestructura de Europa se controla desde el exterior. Para asegurar su futuro, Europa debe invertir en soluciones europeas. ¿Qu

Donal_Trom #1 Donal_Trom
En europa estamos muy ocupados regulando contra los monopolios tecnológicos como para inventar nada.
Torrezzno #2 Torrezzno
Hay muy buenas alternativas pero ninguna es gratis. Si eres gratis tu eres el producto
