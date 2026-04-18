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La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a un petrolero en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a un petrolero en el estrecho de Ormuz

Un incidente armado en el estrecho de Ormuz reavivó las tensiones en una de las principales rutas energéticas del mundo. Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dos lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria de Irán dispararon este sábado contra un petrolero, ubicado a 37 kilómetros al noreste de Omán, sin advertencia previa por radio. La embarcación y su tripulación no sufrieron daños. Las autoridades han iniciado una investigación, detalló UKMTO.

| etiquetas: guardia revolucionaria , irán , ataque , petrolero , ormuz
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3 comentarios
14 1 0 K 165 actualidad
Solinvictus #1 Solinvictus
Imposible si naranjito ganó la guerra
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tul #3 tul
#1 y hundio toda la flota irani, varias veces xD
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#2 Onaj
Militares de una dictadura queriendo su parte
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menéame