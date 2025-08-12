edición general
12 meneos
14 clics
La Guardia Civil investiga a una mujer como presunta autora de cinco incendios forestales en Muxía

La Guardia Civil investiga a una mujer como presunta autora de cinco incendios forestales en Muxía

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Corcubión ha procedido a la investigación de una vecina de Frixe-Muxía, de 63 años de edad, como presunta autora de un delito de incendios forestales. La investigación se inició ayer a raíz de un aviso por un incendio en la parroquia de Frixe, donde se produjeron varios fuegos en los últimos días, con mucha implicación vecinal para sofocarlos.

| etiquetas: guardia civil , incendios , forestales , muxia
11 1 0 K 135 actualidad
2 comentarios
11 1 0 K 135 actualidad
LázaroCodesal #2 LázaroCodesal
Muxia en Castellano se llama "Ordeñaba".
En ejpaña hablemos ejpañol :troll: :troll:
0 K 7
#1 Empakus
Im-po-si-ble!!!
3 K -15

menéame