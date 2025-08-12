La Guardia Civil investiga a una mujer como presunta autora de cinco incendios forestales en Muxía

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Corcubión ha procedido a la investigación de una vecina de Frixe-Muxía, de 63 años de edad, como presunta autora de un delito de incendios forestales. La investigación se inició ayer a raíz de un aviso por un incendio en la parroquia de Frixe, donde se produjeron varios fuegos en los últimos días, con mucha implicación vecinal para sofocarlos.