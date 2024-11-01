La Guardia Civil ametralló a Javier Fernández Quesada y la Justicia no buscó culpables: el crimen de la Transición que Canarias no olvida

El estudiante fue asesinado el 12 de diciembre de 1977, cuando varios agentes comenzaron a disparar en la Universidad de La Laguna durante una huelga general. 12 de diciembre de 1977. La isla de Tenerife vive una huelga general marcada por la incertidumbre de una Transición donde la represión sigue muy presente. Muchos sectores se unen a la protesta, incluidos los estudiantes. Sobre las dos de la tarde, la Guardia Civil entra en la Universidad de La Laguna (ULL) y comienza a disparar. Una de las balas acaba matando a Javier Fernández Quesada...