Guadalupe Sánchez reclama cerca de 900.000 euros entre el juez Peinado, el novio de Ayuso y Juan Carlos I: “Cero ganados”

Guadalupe Sánchez Baena se ha convertido en la abogada de moda. La repercusión de sus representados, entre los que se encuentran figuras como Juan Carlos I, Alberto González Amador o el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, se suma a la de sus demandados, entre los que figuran importantes figuras políticas como Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria demandado por el rey emérito, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, demandado por el titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid