Guadalupe Sánchez reclama cerca de 900.000 euros entre el juez Peinado, el novio de Ayuso y Juan Carlos I: “Cero ganados”

Guadalupe Sánchez reclama cerca de 900.000 euros entre el juez Peinado, el novio de Ayuso y Juan Carlos I: “Cero ganados”

Guadalupe Sánchez Baena se ha convertido en la abogada de moda. La repercusión de sus representados, entre los que se encuentran figuras como Juan Carlos I, Alberto González Amador o el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, se suma a la de sus demandados, entre los que figuran importantes figuras políticas como Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria demandado por el rey emérito, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, demandado por el titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Viendo a quienes representa no me extraña que no gane nada de lo que piden, eso si ella cobrara bien su minuta.
strike5000 #4 strike5000 *
"ElPlural.com ha sumado todas las indemnizaciones que reclaman los tres representados de Sánchez Baena. En total, teniendo en cuenta a periodistas, partidos políticos, ministros, diputados y otras personalidades, la suma roza el millón de euros. No obstante, por el momento, y pese a que muchas de estas demandas aún no han llegado a su fin, la abogada, divulgadora, ensayista y ponente (como se presenta en la página web de su bufete) ha ganado “cero euros”, como expone con cierta sorna uno de los demandados por los clientes de Novalex."

Vamos, una no noticia típica de ElPlural. No ha ganado dinero con demandas que todavía no se han resuelto.
#2 beltraneja
Yo pensaba que al novio de ayuso lo llevaba un bufete de León.
#3 tobruk1234
Una que esta buscando un puestito en política.
