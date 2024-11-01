Guadalajara: la provincia que ilumina a España pero vive a oscuras en inversiones eléctricas

De los 8.203 millones de euros previstos en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, el Gobierno sólo ha ejecutado 2.560 millones, un 31%, según la CNMC. Mientras tanto, el 83% de los nudos de la red de distribución están saturados, lo que impide conectar nuevos proyectos industriales y energéticos. En toda España se calculan más de 60.000 millones de euros en inversiones paralizadas por falta de capacidad eléctrica. No hay transición energética, ni reindustrialización posible sin red eléctrica.