edición general
7 meneos
6 clics
Los grupos armados palestinos enfrentados a Hamás en Gaza que son apoyados por Israel y EE.UU

Los grupos armados palestinos enfrentados a Hamás en Gaza que son apoyados por Israel y EE.UU

Se están planteando preguntas urgentes sobre un mosaico de grupos armados que han surgido en los últimos meses para combatir a Hamás en Gaza. Entre ellos hay grupos basados en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como admitió recientemente su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Se cree que ciertos elementos dentro de la Autoridad Palestina -que gobierna partes de la Cisjordania ocupada y es rival político de Hamás- también están enviando apoyo de manera encubierta.

| etiquetas: milicias , gaza , israel
6 1 0 K 89 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 89 actualidad
aupaatu #1 aupaatu *
Mercenarios Palestinos armados por Israel y EEUU se sumana los colonos y soldados en la caceria de semitas malos.
0 K 9

menéame