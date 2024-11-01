Los grupos armados palestinos enfrentados a Hamás en Gaza que son apoyados por Israel y EE.UU

Se están planteando preguntas urgentes sobre un mosaico de grupos armados que han surgido en los últimos meses para combatir a Hamás en Gaza. Entre ellos hay grupos basados en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como admitió recientemente su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Se cree que ciertos elementos dentro de la Autoridad Palestina -que gobierna partes de la Cisjordania ocupada y es rival político de Hamás- también están enviando apoyo de manera encubierta.