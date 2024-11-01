edición general
17 meneos
18 clics
El grupo proisraelí Betar pondrá fin a sus operaciones en Nueva York tras una investigación que ha revelado «conductas violentas» (Eng)

El grupo proisraelí Betar pondrá fin a sus operaciones en Nueva York tras una investigación que ha revelado «conductas violentas» (Eng)

El fiscal general del estado ha determinado que este grupo de extrema derecha acosaba a «neoyorquinos musulmanes, árabes, palestinos y judíos»

| etiquetas: pro israel , israel , betar , grupo , extrema derecha , nueva york , mamdani
14 3 0 K 98 actualidad
sin comentarios
14 3 0 K 98 actualidad

menéame