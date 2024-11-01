Grupo Jahzer: la guardia armada que protege a la cúpula de la polémica iglesia mexicana la Luz del Mundo

Cuando el 23 de septiembre los agentes llegaron a aquel terreno remoto entre maizales donde el estado mexicano de Michoacán colinda con el de Jalisco, lo que hallaron fue algo "totalmente atípico". "Unos vecinos habían llamado al 911 para alertar de un presunto campo de entrenamiento de la delincuencia organizada", le dice a BBC Mundo el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés. "Así que integramos una fuerza con suficiente volumen de fuego para ir a revisar la situación", agrega en lenguaje de jefe de policía.