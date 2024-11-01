edición general
Un grupo de abogados pide a Israel la retirada "inmediata" del plan para registrar terrenos en Cisjordania

Alertan de una violación del Derecho Internacional y piden la cancelación definitiva de estas medidas

Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano *
Últimamente el derecho internacional brilla por su ausencia...
thror #2 thror
#1 Es lo que ocurre cuando la derecha internacional se impone al derecho internacional..
