Grito de Dolores: 5 mitos y verdades del hito que marca el inicio de la independencia de México

Cada 15 de septiembre México celebra su independencia de la corona española recordando un suceso de 1810 en el pueblo Dolores, intendencia de Guanajuato. El cura Miguel Hidalgo y Costilla repicó las campanas para que la gente se reuniera y escuchara su llamado a la rebelión contra el gobierno de Nueva España. Ese hecho se convirtió en el histórico "Grito de Dolores". Aún hay preguntas: ¿Hubo un llamado a la independencia? ¿Qué gritó Hidalgo? ¿Tenía un estandarte de la virgen en la mano? ¿Fue el 15 o el 16? ¿México se independizó en 1810?