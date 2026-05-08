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Grecia detecta salmonela en pollo de Brasil en el arranque del acuerdo con Mercosur
Grecia ha detectado salmonela en un lote de pollo congelado de Brasil coincidiendo con la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, aunque el vínculo directo no está confirmado.
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grecia
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salmonela
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mercosur
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#2
MiguelDeUnamano
Duplicada:
www.meneame.net/story/primeras-consecuencias-acuerdo-mercosur
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#4
thoro
#2
Con 14 negativos por odio al periódico que lo publica que quieres que haga.
Es dupe por mi mismo, pero solo para que el odio no esconda la realidad.
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#5
MiguelDeUnamano
#4
Pues pide a los admin que cierren la otra.
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#7
nemeame
#4
Mi meneo y positivo. Llegue o no a portada gracias por mandarla
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#1
thoro
A ver si así no la votan negativo por ser de un periódico raro.
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K
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#3
R2dC
Joder... luego cierran el "estrecho de brasilia" y por el dumping de precio que han hecho, no tenemos suministro propio.
Deberían mandar a la mierda estos tratados internacionales con materias primas.
1
K
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#6
thoro
#3
El negocio está en mantener en movimiento los alimentos para controlar el precio.
Si puedes amenazar a cualquier productor con un barco lleno de cualquier producto, puedes manipular los precios a tu antojo y nadie se atreverá a salirse de la norma.
1
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menéame
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Es dupe por mi mismo, pero solo para que el odio no esconda la realidad.
Deberían mandar a la mierda estos tratados internacionales con materias primas.
Si puedes amenazar a cualquier productor con un barco lleno de cualquier producto, puedes manipular los precios a tu antojo y nadie se atreverá a salirse de la norma.