Grecia, cuna de la democracia, busca anteponer la humanidad a la IA en su Constitución actualizada

Grecia se alista para importantes cambios constitucionales, incluyendo una enmienda que exige que la inteligencia artificial sirva a la sociedad humana. “Es muy importante que, en este proceso de revisión constitucional, cuidemos el mundo que acogerá a nuestros hijos”, dijo Mitsotakis. Los cambios propuestos incluirían una disposición que indica que “La inteligencia artificial servirá a la libertad del individuo y a la prosperidad de la sociedad, garantizando que se mitiguen los riesgos y que se aprovechen plenamente las ventajas que ofrece”.

#1 sarri
Sí a lo bueno! No a lo malo!

Recordemos que el gobierno de Mitsotakis aprobó la reforma laboral que contempla jornadas de 13h y la semana laboral de 6 días...

www.lavanguardia.com/economia/20251016/11165257/grecia-aprueba-ampliar
Doisneau #5 Doisneau
#1 Esa noticia habria estado gracioso tratarla de la misma forma:

Grecia, cuna de la democracia, aprueba la jornada de 13 horas
Gry #2 Gry
Creo que todas las Constituciones del planeta anteponen la humanidad a la IA.

.... por ahora. :tinfoil:
wata #3 wata
Gracias cada día da más penasco. Y no precisamente por esto si no por su trata con los emigrantes, por ejemplo.
rojo_separatista #4 rojo_separatista
Es gracioso porque dicho así parece que el sistema actual no anteponga los intereses del capital a los de la humanidad. La verdad es que la única forma de anteponer los intereses de la humanidad a lo que sea es adoptar un sistema de orientación socialista.
