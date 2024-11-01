'GREAT Trust', el plan inmobiliario con el que Trump quiere convertir en negocio el genocidio en Gaza

El borrador del proyecto se llama Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation -Fondo para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza- y en 38 páginas sienta las bases de la fantasía colonizadora que el presidente estadounidense, Donald Trump, proyectó hace unos meses sobre la Franja de Gaza. Entonces la llamó la "Riviera de Medio Oriente".
"En tres meses tendremos solucionando el problemilla con los antiguos propietarios. Hemos contratado a una empresa de desokupación de confianza"
Era un avance del informe del Washington Post, lo que tu enlace de Público analiza más profundamente. El artículo del Post era de pago, de ahí que lo enlazara en un comentario. No es Dupe, más bien complementaria.
Luego pedirán perdón y exigirán ser referentes morales de occidente pero yo al menos, en lo que me quede e incluyendo a úlcera y resta de purria de dirigentes europedos, ni olvido ni perdón.