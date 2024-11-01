edición general
El grave fiasco del AVE vivido desde dentro: Lo que no te han contado

El AVE (Tren de Alta Velocidad) en España, ese emblema de la modernidad que prometía unir el país a velocidades de ensueño, se ha convertido en un pozo sin fondo de desastres y decepciones.

ElBeaver #1 ElBeaver
Otro vende patrias
Aguarrás #2 Aguarrás
#1 Como el Iker, fué asomando la patita poco a poco. :roll:
crob #3 crob *
Y útil para MadriZ!
Vivo en Barcelona tengo familia en Murcia, en Lugo y en Badajoz... Mi mejor amigo vive en Granada. Mi padre en Altea.... El Ave una mierda... eso sí para ir a Madriz tengo el puente aéreo y el Ave, puedo elegir, excepto que no suelo tener que ir ahí. Y tengo que pasar por Madirz sí o sí para llegar a casi cualquiera de mis destinos....
El corredor mediterraneo, objetivamente donde más población hay, es un broma
El centralissssmoooo va a llegaaarrr!  media
Foxdie #4 Foxdie
Unir el país a Madrid, porque otra cosa...
