·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10902
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
6100
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5812
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
5021
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
3847
clics
Misteriosa nueva estatua de Epstein y Trump cogidos de la mano aparece en el National Mall [ENG]
más votadas
587
No falla: Peinado siempre mueve ficha tras cada jaque al novio de Ayuso
414
Sánchez anuncia que este jueves zarpará un buque desde Cartagena para asistir a la flotilla que va a Gaza
530
Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones
641
Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe
510
Quieren enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y Pablo Iglesias avisa: "Igual por lo que voy a decir ahora me ponen otra querella criminal, pero nuestra obligación es decirlo"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
33
clics
El grave fiasco del AVE vivido desde dentro: Lo que no te han contado
El AVE (Tren de Alta Velocidad) en España, ese emblema de la modernidad que prometía unir el país a velocidades de ensueño, se ha convertido en un pozo sin fondo de desastres y decepciones.
|
etiquetas
:
ave
,
jf calero
,
los problemas del avril
2
0
3
K
5
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
3
K
5
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ElBeaver
Otro vende patrias
2
K
30
#2
Aguarrás
#1
Como el Iker, fué asomando la patita poco a poco.
0
K
12
#3
crob
*
Y útil para MadriZ!
Vivo en Barcelona tengo familia en Murcia, en Lugo y en Badajoz... Mi mejor amigo vive en Granada. Mi padre en Altea.... El Ave una mierda... eso sí para ir a Madriz tengo el puente aéreo y el Ave, puedo elegir, excepto que no suelo tener que ir ahí. Y tengo que pasar por Madirz sí o sí para llegar a casi cualquiera de mis destinos....
El corredor mediterraneo, objetivamente donde más población hay, es un broma
El centralissssmoooo va a llegaaarrr!
0
K
11
#4
Foxdie
Unir el país a Madrid, porque otra cosa...
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vivo en Barcelona tengo familia en Murcia, en Lugo y en Badajoz... Mi mejor amigo vive en Granada. Mi padre en Altea.... El Ave una mierda... eso sí para ir a Madriz tengo el puente aéreo y el Ave, puedo elegir, excepto que no suelo tener que ir ahí. Y tengo que pasar por Madirz sí o sí para llegar a casi cualquiera de mis destinos....
El corredor mediterraneo, objetivamente donde más población hay, es un broma
El centralissssmoooo va a llegaaarrr!