Los GRAPO: 50 años del atentado que bautizó a la banda terrorista  

La organización terrorista ya existía, ya había matado, pero aún no tenía nombre. El 1 de octubre de 1975, hace 50 años, el terrorismo se presentó con nuevas siglas: los GRAPO asesinaron en Madrid a cuatro policías nacionales en tres atentados distintos. A a dos meses de la muerte de Franco, la dictadura agonizaba y España se acercaba al final del franquismo. A los presagios de libertad, se sumó la irrupción de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Ese día, un nuevo actor irrumpió en el escenario de la violencia...