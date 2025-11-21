GrapheneOS etiquetado como "la elección del criminal" en Francia después de que la policía no lograra descifrar un teléfono Google Pixel [eng]

Un nuevo informe de Francia sugiere que las fuerzas del orden están cada vez más frustradas con GrapheneOS, llegando incluso a calificar el software de "arma secreta" para los narcotraficantes después de que, según los informes, los investigadores no pudieran extraer datos del Google Pixel de un sospechoso. Estas son las mismas acusaciones a las que se enfrentó el equipo en España a principios de este año.