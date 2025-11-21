edición general
GrapheneOS etiquetado como "la elección del criminal" en Francia después de que la policía no lograra descifrar un teléfono Google Pixel [eng]

Un nuevo informe de Francia sugiere que las fuerzas del orden están cada vez más frustradas con GrapheneOS, llegando incluso a calificar el software de "arma secreta" para los narcotraficantes después de que, según los informes, los investigadores no pudieran extraer datos del Google Pixel de un sospechoso. Estas son las mismas acusaciones a las que se enfrentó el equipo en España a principios de este año.

Torrezzno #2 Torrezzno *
Que fascistoides están últimamente en Europa.

No conocía este caso de los maderos españoles llorando

www.androidauthority.com/why-i-use-grapheneos-on-pixel-3575477/

Como le jode a Marlaska la encriptacion.

Yo uso Graphene OS y mucho mejor todo. Sin que te espíe Google y encima sin poder pagar con NFC. Todo ventajas
MJDeLarra #3 MJDeLarra
#2 Pues eso es lo que me frena, el NFC...
Torrezzno #5 Torrezzno
#3 el NFC funciona. Lo que no va es Google Pay. Pero bueno, tarjeta de debito al uso y tiramillas
MJDeLarra #9 MJDeLarra
#5 Creo que no va ni siquiera bizum, porque las apps bancarias no confían en otra cosa que no sea Google...
Torrezzno #11 Torrezzno
#9 bizum si va. Yo puedo pagar sin problema con myinvestor/caixa bank
#10 kaos_subversivo
#2 cuando vaya a cambiar de movil te preguntaré!
Cyberbob #1 Cyberbob
Esto es como cuando la policía no podía abrir de ninguna manera los volúmenes TrueCrypt de ETA. Una señal hacia lo que hay que usar.
Torrezzno #4 Torrezzno
Graphene OS dice que no va a operar en Francia. Me parece un error sin duda. De hecho no se ni como lo pueden evitar  media
ChukNorris #7 ChukNorris
#4 No pueden, pero quedan bien al decirlo :hug:
plutanasio #6 plutanasio
El que usan los grandes criminales es el armadillo
#8 sliana
La opción barata, supongo. El iPhone ha demostrado ser igual de difícil de desencriptar.
