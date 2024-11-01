Los grandes mitos universales como guía para la vida

Esto es solo un pequeño aperitivo de lo que contiene esta fascinante Sabiduría mítica, una lectura que, más allá de que se tome como guía o no, resulta instructiva por la cantidad de tradiciones que recoge y logra despertar la curiosidad por profundizar en el conocimiento de diferentes mitologías. Es una reconciliación con los saberes clásicos, que se presentan de una manera más amena y dinámica que en una compilación más convencional. Liz Greene y Juliet Sharman-Burke consiguen algo nada fácil, como es presentar de forma original y en otro...