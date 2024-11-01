edición general
1 meneos
13 clics

Los grandes mitos universales como guía para la vida

Esto es solo un pequeño aperitivo de lo que contiene esta fascinante Sabiduría mítica, una lectura que, más allá de que se tome como guía o no, resulta instructiva por la cantidad de tradiciones que recoge y logra despertar la curiosidad por profundizar en el conocimiento de diferentes mitologías. Es una reconciliación con los saberes clásicos, que se presentan de una manera más amena y dinámica que en una compilación más convencional. Liz Greene y Juliet Sharman-Burke consiguen algo nada fácil, como es presentar de forma original y en otro...

| etiquetas: libros , cultura , mitologia
1 0 0 K 19 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 19 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... contexto unas historias de sobra conocidas. Los mitos, ya se sabe, son arquetipos, llevan las situaciones y los personajes al extremo; abundan en la perversión, la violencia y la pasión desaforada, con frecuencia conducen a destinos trágicos, de castigo y muertes crueles. Por eso mismo, a su lado, las flaquezas y contratiempos humanos se relativizan, y es posible consolarse al pensar que, de hecho, no somos los primeros en pasar por un determinado trance, ni es lo peor que nos puede ocurrir. Los dioses (y los demonios) contemporáneos están en la mente humana, y leer buenos libros siempre ha sido un antídoto para, como mínimo, mantenerla despierta.
0 K 19

menéame