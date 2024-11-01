¡Qué grande es el cine! - Programa cultural de cine en RTVE Play  

TVE emitió este programa con motivo del primer centenario de la historia del cine. Semanalmente se emitía un largometraje que, por sus características, resultaba de interés dentro del mundo cinematográfico. Dirigido y moderado por José Luis Garci, contaba con la asistencia de tres personas expertas, pertenecientes al mundo del cine y la literatura, que debatían a continuación de la proyección del film elegido