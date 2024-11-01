edición general
3 meneos
10 clics
¡Qué grande es el cine! - Programa cultural de cine en RTVE Play

¡Qué grande es el cine! - Programa cultural de cine en RTVE Play  

TVE emitió este programa con motivo del primer centenario de la historia del cine. Semanalmente se emitía un largometraje que, por sus características, resultaba de interés dentro del mundo cinematográfico. Dirigido y moderado por José Luis Garci, contaba con la asistencia de tres personas expertas, pertenecientes al mundo del cine y la literatura, que debatían a continuación de la proyección del film elegido

| etiquetas: qué grande es el cine , debate , tertulia , garci , rtve play
2 1 0 K 33 cultura
3 comentarios
2 1 0 K 33 cultura
Mesto #1 Mesto
¡Qué grande es era el cine!
0 K 6
Deckardio #2 Deckardio *
Siempre me ha gustado el cine, porque mis padres me llevaban a las salas desde pequeñito. Pero desde luego este programa me permitió descubrir muchas obras que me encantan y disfrutar de las reflexiones de gente apasionada. Muchas gracias, José Luis.

#1 Ánimo, que seguimos teniendo cosas muy buenas. Valor sentimental por ejemplo me parece una joya.
0 K 19
#3 Eukherio
#2 Garci es uno de los mayores apasionados por el cine de Hollywood clásico que se pueden encontrar. Recuerdo cuando en Cowboys de medianoche les dio por contar obras maestras por actor y director, y casi todo lo clásico lo consideraban obra maestra, pero ya con películas estrenadas a partir de los 70 no pasaban casi ninguna.
0 K 8

menéame