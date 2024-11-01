El Gran Wyoming responde a Corina Machado sobre las elecciones en España: "Dígaselo al que bombardeó su país"  

La opositora venezolana ha pedido "elecciones impecables" en nuestro país. Ahí, como insinuando. Al escuchar estas palabras a uno se le vienen a la cabeza muchas ideas. Algunas de ellas las ha expresado el Gran Wyoming este martes en El Intermedio. "Por alguna misteriosa razón está convencida de que es presidenta de algún sitio, y la derecha española por no darle el disgusto la trata como si lo fuera. Le organizan recibimientos, le dan reconocimientos institucionales reservados exclusivamente a jefes de Estado (...)"