edición general
17 meneos
77 clics
El Gran Wyoming responde a Corina Machado sobre las elecciones en España: "Dígaselo al que bombardeó su país"

El Gran Wyoming responde a Corina Machado sobre las elecciones en España: "Dígaselo al que bombardeó su país"  

La opositora venezolana ha pedido "elecciones impecables" en nuestro país. Ahí, como insinuando. Al escuchar estas palabras a uno se le vienen a la cabeza muchas ideas. Algunas de ellas las ha expresado el Gran Wyoming este martes en El Intermedio. "Por alguna misteriosa razón está convencida de que es presidenta de algún sitio, y la derecha española por no darle el disgusto la trata como si lo fuera. Le organizan recibimientos, le dan reconocimientos institucionales reservados exclusivamente a jefes de Estado (...)"

| etiquetas: wyoming , corina machado , elecciones
14 3 0 K 197 ocio
2 comentarios
14 3 0 K 197 ocio
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Ojalá pudiéramos, pero con el uso que hace la derecha de los medios y las instituciones no va a ser nada fácil. Igual podría ayudar algo que no los legitimara reuniéndose con ellos, pero debe de ser que considera el lawfare como "impecabilidad política".
2 K 49
Nube_Gris #2 Nube_Gris
Todo ese paseo por las instituciones gobernadas por el PP pretenden darle a esta señora una pátina de dignidad. Forma parte de la estrategia de la derecha de hacernos creer lo que no es. Es una representación que se hace ante los medios, solamente.

Y luego los medios les devuelven la pelota a los políticos... como la razón, que no para de montar saraos para entregar medallas y premios.
0 K 9

menéame