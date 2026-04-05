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La gran pregunta que marca el juicio de Kitchen e impacta en el PP: ¿quién ordenó espiar a Bárcenas?

La gran pregunta que marca el juicio de Kitchen e impacta en el PP: ¿quién ordenó espiar a Bárcenas?

Nadie puede negar que José Manuel Villarejo era un comisario muy, muy, muy metódico. Además de grabar en secreto durante lustros a decenas de personas con las que compartió mantel, reservados y confidencias, el policía llevaba una sistemática agenda donde anotaba sus profusos contactos, conversaciones e impresiones. El agente, acostumbrado a moverse por las sombras, estaba convencido de que la información era poder; y, para recordar la infinidad de datos que manejaba, necesitaba registrarlos. Así, en julio de 2013, apuntó en sus cuadernos

| etiquetas: juicio , kitchen , impacto , pp , quin , mando , espiar , bárcenas
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 kreator
Sería el misterioso M. Rajoy?
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Poplíteo #10 Poplíteo *
#1 No sé que pasa con tu comentario, que las dos últimas palabras están borrosas...
4 K 44
ElJamoon #13 ElJamoon
#1 ¿Podría ser "no me llames Dolores, llámame Lola"?
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#20 username
#1 Mariano no era capaz de pensar tanto, es el modus operandi de Cospe
3 K 32
WcPC #26 WcPC
#1 Para mi que fue Pablo Iglesias o Pedro Sanchez, depende de como pilles al becario de turno en OK Diario.
1 K 21
#3 Marisadoro
Nadie. Como en el caso de Cristina Cifuentes, fue cosa de los propios funcionarios.
10 K 107
Andreham #2 Andreham *
El informático. O uno de los fiambres que han ido dejando por el camino.

O el que lleva muriéndose 20 años.
7 K 71
josde #11 josde
#2 No hombre, fue Fraga el incorrupto que se levanto desu tumba para mandar hacerlo a un becario.
1 K 29
Spirito #17 Spirito *
#2 #9 Bueno, Manolo, el chófer de la augusta y excelsa Celia Villalobos, está también nominado. :troll:

m.youtube.com/watch?v=Lrq4F6DlFXg&pp=ygUiQ2hvZmVyIG1hbm9sbyBwcmVza
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reithor #4 reithor
¿Uno que usa los SMS para decir Luis se fuerte?
5 K 58
#15 MenéameApesta
Villarejo será un hijo de puta pero le debemos que se haya llevado por delante a un montón de escoria, empezando por el rey emérito, la policía patriótica, al director del CNI... y nos enseñó sin ambages cómo funcionan las cloacas del estado.
5 K 52
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Está respuesta me la sé:"ese señor del que usted me habla"
1 K 20
Spirito #16 Spirito
Aguirre, la señora de las ranas, solo pasaba por allí.
1 K 18
ElVitorManuel #18 ElVitorManuel
Leído en el test de la entrada www.meneame.net/story/sabrias-escribir-correctamente-estas-diez-frases

"Debe escribirse muy muy [muy metódico] (sin coma). Según la Ortografía de la RAE, debe evitarse el uso de la coma en las reduplicaciones enfáticas o expresivas como esta. La razón es que uno de los elementos de la repetición afecta al significado del otro: a efectos de puntuación, debe recibir el mismo trato que un adjetivo"

:troll:
1 K 17
Glidingdemon #8 Glidingdemon
El PP? Pero si esos son los mejores gestores de lo público haber si no ha sido el perro Sánchez hijo de puta. :troll:
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josde #12 josde
#8 No lo dudes, los mejores gestores para su bolsillo son el PP, desde hace décadas.
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Glidingdemon #14 Glidingdemon
#12 Eso ya lo saben hasta sus votantes, que aspiran a llegar algún dia ser aunque sea un triste concejal, con tal de pillar, lo que sea.
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MyNameIsEarl #9 MyNameIsEarl
Al final la mierda le va a caer a Marcelo, al ángel del hdp , si no, al tiempo.
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Imag0 #22 Imag0
Fue Pablo Casado... el Keyser Söze del PP, todos le tomaban por inútil pero mientras tanto en las sombras urdía planes a espaldas de todo el país.. incluso llegó a convencernos de que ya no estaba dentro del PP.

"El mejor truco del diablo fue convencer a El Mundo de que no existía"
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#7 username
Buena gracias y muchas suertes
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hijomotoss #5 hijomotoss
Yo creo que deformación profesional. Habrá visto tanta mierda a su alrededor que era su seguro de vida.
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Spirito #21 Spirito
Bueno, es que la posibilidad de que sea cualquiera de los de esa piara es directamente proporcional al dinero que robaron al Pueblo.
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hormiga_cartonera #23 hormiga_cartonera
La mujer de Perro Sanche y su hermano. Todo el mundo sabe eso.
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vertedero_de_rojos #25 vertedero_de_rojos
por esto está el peinado con el turbo metido intentando encontrarle los huevos a la primera dama
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#19 Hemin
hay quien colecciona pokemons y quien colecciona grabaciones
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#27 Aas59
Que cuadrilla!!!!
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menéame