Nadie puede negar que José Manuel Villarejo era un comisario muy, muy, muy metódico. Además de grabar en secreto durante lustros a decenas de personas con las que compartió mantel, reservados y confidencias, el policía llevaba una sistemática agenda donde anotaba sus profusos contactos, conversaciones e impresiones. El agente, acostumbrado a moverse por las sombras, estaba convencido de que la información era poder; y, para recordar la infinidad de datos que manejaba, necesitaba registrarlos. Así, en julio de 2013, apuntó en sus cuadernos
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O el que lleva muriéndose 20 años.
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"Debe escribirse muy muy [muy metódico] (sin coma). Según la Ortografía de la RAE, debe evitarse el uso de la coma en las reduplicaciones enfáticas o expresivas como esta. La razón es que uno de los elementos de la repetición afecta al significado del otro: a efectos de puntuación, debe recibir el mismo trato que un adjetivo"
"El mejor truco del diablo fue convencer a El Mundo de que no existía"