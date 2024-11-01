La gran paradoja de España: bate récords de generación renovable pero a la vez aumenta las emisiones

Un informe de Montel EnAppsys coloca a España como ejemplo de transición energética ya que conseguirá desplazar a los ciclos combinados con la llegada del almacenamiento. El informe, el primero de este tipo, clasifica el progreso en la descarbonización del sector eléctrico de más de 30 países europeos, teniendo en cuenta el despliegue de renovables, las emisiones de CO2 del sector eléctrico y los cambios en el mix anual de combustibles de cada país.
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"Tras el apagón ibérico de abril de 2025, el operador del sistema español decidió utilizar más combustibles fósiles. Esto aportó mayor inercia al sistema eléctrico, lo que redujo el riesgo de que se produjera un suceso similar. El inconveniente, por supuesto, fueron las emisiones de CO2 resultantes, a pesar de los niveles récord de generación solar", dijo Jean-Paul Harreman, director de Montel EnAppSys.