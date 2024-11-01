La gran paradoja de España: bate récords de generación renovable pero a la vez aumenta las emisiones

Un informe de Montel EnAppsys coloca a España como ejemplo de transición energética ya que conseguirá desplazar a los ciclos combinados con la llegada del almacenamiento. El informe, el primero de este tipo, clasifica el progreso en la descarbonización del sector eléctrico de más de 30 países europeos, teniendo en cuenta el despliegue de renovables, las emisiones de CO2 del sector eléctrico y los cambios en el mix anual de combustibles de cada país.