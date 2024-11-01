La gran pantalla no triunfa en la región

El principal motivo por el que no se visitan las salas de cine en Castilla-La Mancha es la falta de tiempo, seguido del precio de las entradas. Los castellanomanchegos son, junto a los asturianos y extremeños, los que menos vamos al cine. El séptimo arte carece de popularidad en la región, donde solo un 39 por ciento de las personas asegura haber visitado una sala de cine en el último año, una cifra casi diez puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 48,5 por ciento.