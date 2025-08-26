·
10
meneos
41
clics
La gran jubilación: el retiro de los ‘baby boomers’ copará la creación de empleo los próximos diez años
El Sepe calcula que el 80% de los nuevos puestos serán vacantes dejadas por jubilados. Las administraciones, la sanidad y la educación son los sectores con menos relevos
|
etiquetas
:
empleo
,
jubilación
,
baby boomers
8
2
1
K
86
actualidad
10 comentarios
8
2
1
K
86
actualidad
#6
keizal
#0
Pide suscripción, o muro de pago o poroso, no lo sé.
0
K
20
#2
javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo". Muro de pago
0
K
19
#5
trasier
Muro de pago.
En otro orden de cosas, suplir puestos vacantes no significa tener buenos sueldos. CCOO y UGT ya se han encargado de preparar el relevo para que los nuevos convenios sean una mierda y las empresas puedan ahorrarse todos esos pluses que están pagando a los que se jubilarán.
1
K
17
#1
Uge1966
Pues genial para los siguientes, ¿no?
0
K
11
#8
Estoeslaostia
#1
En esto de la creación de empleo y geopolítica social, no funciona las leyes de la Termodinámica.
0
K
8
#3
Shuquel
Habrá que aprovechar para pedir subidas de sueldo ya que se supone que se jubilan más de los que se incorporan al mercado laboral.
0
K
10
#10
Klamp
#7
no hay gente suficiente, aún así.
0
K
8
#4
mosfet
Últimamente veo muchas noticias sobre esto, sobre la pirámide poblacional, sobre la carga que va a suponer tanto pensionista, sobre qué no hay jóvenes para reemplazar a toda esta gente y menos para aportar el dinero que va a costar.... Ya lo sabíamos hace tiempo pero parece que el momento se acerca.
0
K
8
#7
nanrefram
#4
En España cada vez hay más gente, no menos
0
K
7
#9
esbrutafio
#4
Al mismo tiempo nos dicen que las IAs y los robots nos van a quitar el trabajo. Si disminuye la población, menos parados.
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
