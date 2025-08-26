edición general
10 meneos
41 clics
La gran jubilación: el retiro de los ‘baby boomers’ copará la creación de empleo los próximos diez años

La gran jubilación: el retiro de los ‘baby boomers’ copará la creación de empleo los próximos diez años

El Sepe calcula que el 80% de los nuevos puestos serán vacantes dejadas por jubilados. Las administraciones, la sanidad y la educación son los sectores con menos relevos

| etiquetas: empleo , jubilación , baby boomers
8 2 1 K 86 actualidad
10 comentarios
8 2 1 K 86 actualidad
keizal #6 keizal
#0 Pide suscripción, o muro de pago o poroso, no lo sé.
0 K 20
javierchiclana #2 javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo". Muro de pago
0 K 19
trasier #5 trasier
Muro de pago.

En otro orden de cosas, suplir puestos vacantes no significa tener buenos sueldos. CCOO y UGT ya se han encargado de preparar el relevo para que los nuevos convenios sean una mierda y las empresas puedan ahorrarse todos esos pluses que están pagando a los que se jubilarán.
1 K 17
Uge1966 #1 Uge1966
Pues genial para los siguientes, ¿no?
0 K 11
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
#1 En esto de la creación de empleo y geopolítica social, no funciona las leyes de la Termodinámica.
0 K 8
Shuquel #3 Shuquel
Habrá que aprovechar para pedir subidas de sueldo ya que se supone que se jubilan más de los que se incorporan al mercado laboral.
0 K 10
#10 Klamp
#7 no hay gente suficiente, aún así.
0 K 8
mosfet #4 mosfet
Últimamente veo muchas noticias sobre esto, sobre la pirámide poblacional, sobre la carga que va a suponer tanto pensionista, sobre qué no hay jóvenes para reemplazar a toda esta gente y menos para aportar el dinero que va a costar.... Ya lo sabíamos hace tiempo pero parece que el momento se acerca.
0 K 8
#7 nanrefram
#4 En España cada vez hay más gente, no menos
0 K 7
#9 esbrutafio
#4 Al mismo tiempo nos dicen que las IAs y los robots nos van a quitar el trabajo. Si disminuye la población, menos parados.
0 K 11

menéame