La gran ilusión del crédito privado empieza a resquebrajarse

Mientras los bancos reducían su apetito por el riesgo tras la crisis financiera de 2008, un nuevo ecosistema de prestamistas emergía en los márgenes del sistema regulado.

Lugon #1 Lugon
Bueno, artículo interesante al menos para mí que soy algo lego en la materia, supongo que al final muchos estarán con los huevillos apretados debido a la situación mundial y confiarán en apalancarse en renta fija un periodo hasta que se vea por donde va esto... Pero menuda ostia los fondos que menciona el artículo
Sinyu #2 Sinyu
#1 Esto es igual que las famosa a preferentes mezclado con las subprime. Nuevos nombres pero con un parecido mas que razonable con los avisos 2007, pero ahora sin casas o propiedades que pasen a valer la mitad.
