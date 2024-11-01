·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10975
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11535
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
4422
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
4148
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
4362
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
532
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
347
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]
456
En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa
336
Von der Leyen quiere recuperar el 'tope' ibérico al gas y al crudo en toda la UE para no romper el mercado como ocurrió en 2022
265
Quirón da por hecho que ha ganado un contrato de 140 millones de euros para dirigir durante cinco años un laboratorio público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
57
clics
La gran ilusión del crédito privado empieza a resquebrajarse
Mientras los bancos reducían su apetito por el riesgo tras la crisis financiera de 2008, un nuevo ecosistema de prestamistas emergía en los márgenes del sistema regulado.
|
etiquetas
:
crédito
,
crisis
,
impagos
5
1
0
K
66
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
66
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Lugon
Bueno, artículo interesante al menos para mí que soy algo lego en la materia, supongo que al final muchos estarán con los huevillos apretados debido a la situación mundial y confiarán en apalancarse en renta fija un periodo hasta que se vea por donde va esto... Pero menuda ostia los fondos que menciona el artículo
0
K
6
#2
Sinyu
#1
Esto es igual que las famosa a preferentes mezclado con las subprime. Nuevos nombres pero con un parecido mas que razonable con los avisos 2007, pero ahora sin casas o propiedades que pasen a valer la mitad.
1
K
25
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente