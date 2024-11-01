El gran expolio oculto de la posguerra sale a la luz

Una mujer con una tarjeta de visita falsa y un título aristocrático inventado saquea los almacenes de los museos madrileños tras la Guerra Civil. Se hace llamar “marquesa”. Con aplomo y astucia, desvalija tapices de seis metros, cientos de cuadros y todo tipo de bienes culturales en una España devastada. No actúa sola: vigilantes del arte, monjas, anticuarios y directores de museos participan también en un expolio sistemático que permaneció oculto durante décadas.Esta es la historia real que reconstruye el historiador del arte y periodista.