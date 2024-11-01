edición general
El gran expolio oculto de la posguerra sale a la luz

Una mujer con una tarjeta de visita falsa y un título aristocrático inventado saquea los almacenes de los museos madrileños tras la Guerra Civil. Se hace llamar “marquesa”. Con aplomo y astucia, desvalija tapices de seis metros, cientos de cuadros y todo tipo de bienes culturales en una España devastada. No actúa sola: vigilantes del arte, monjas, anticuarios y directores de museos participan también en un expolio sistemático que permaneció oculto durante décadas.Esta es la historia real que reconstruye el historiador del arte y periodista.

autonomator #1
Lo he conocido a través de esta entrevista: (a partir del 40:32)
youtu.be/l6Lr-8dGzlU?si=_hQfyo2mIkmP5mM_&t=2434

leñe la película que hay aquí. www.eldiario.es/cultura/falsa-marquesa-robo-bienes-cuadros-victimas-fr
UNOMAS83 #4
Seguramente llevaba una banderita por pulsera.
#5
Los que luego van llamando "vagos" a los demás. Ojo, no digo que sea la persona de ayer, sino en general, a muchos de derechas se les llena la boca llamando "vagos" a las personas de izquierdas... y es muy posible que alguno de ellos esté viviendo de dinero robado.
Meneador_Compulsivo #2
Estoy deseando leer la crítica de Sara Brito
autonomator #3
#2 dejó la critica cultural ahora es cantautora. No he logrado encontrar si se judicializó el tema o quedó solo en vendetta aliñada de resentimiento.
