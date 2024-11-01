edición general
2 meneos
8 clics

Gran despliegue por una explosión en una tienda de patinetes eléctricos en Gijón

Un fuerte estallido en la calle Magnus Blikstad obliga a cortar la calle, mientras los bomberos trabajan en la zona . (Noticia en actualización)

| etiquetas: explosión , patinetes eléctricos , gijón
1 1 0 K 18 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 18 actualidad

menéame