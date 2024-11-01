El Gran Cisma de Occidente 2.0

Mientras Europa ha avanzado hacia una forma de post-occidentalismo, con Trump los Estados Unidos han iniciado un movimiento de reafirmación civilizatoria. Algo parecido está ocurriendo hoy entre Estados Unidos y Europa. El vicepresidente americano, JD Vance, lo anunció hace ahora un año, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuando alertó de la deriva autoritaria de Europa y su renuncia a los valores que definían la sociedad liberal occidental. Y se ha culminado hace unos pocos días con la negativa del Departamento de Estado norteamericano
| etiquetas: cisma , europa , occidente , eeuu , trump , jd vance
O la UE queriendo minar la libertad de expresión de sus redes sociales???
Estamos de coña? Pero si trump ha sido el que está señalando medios y periodistas y la UE solo quiere preservar que los datos de sus ciudadanos no queden manos extranjeras
Que viendo lo de Venezuela y las querencias sobre Groenlandia, es como para pensárselo...