El Gran Cisma de Occidente 2.0

Mientras Europa ha avanzado hacia una forma de post-occidentalismo, con Trump los Estados Unidos han iniciado un movimiento de reafirmación civilizatoria. Algo parecido está ocurriendo hoy entre Estados Unidos y Europa. El vicepresidente americano, JD Vance, lo anunció hace ahora un año, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuando alertó de la deriva autoritaria de Europa y su renuncia a los valores que definían la sociedad liberal occidental. Y se ha culminado hace unos pocos días con la negativa del Departamento de Estado norteamericano

#4 Perico12
Pero que panfleto es este? EEUU como garante de la libertad de expresión??? con Trump queriendo controlar los medios.

O la UE queriendo minar la libertad de expresión de sus redes sociales???

Estamos de coña? Pero si trump ha sido el que está señalando medios y periodistas y la UE solo quiere preservar que los datos de sus ciudadanos no queden manos extranjeras

Que viendo lo de Venezuela y las querencias sobre Groenlandia, es como para pensárselo...
#1 DobleCapital
Ojalá Europa vuelva a lo que la hizo grande, empezando por disolver la UE.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 como el estado del bienestar, defensa de la DDHH, avances sociales, el ostracismo de la extrema derecha, entre otras cosas…?
#3 DobleCapital
#2 Hay que disolver el bienestar del estado.
