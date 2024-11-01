La gran caída de Boing, Intel y Apple [eng]

Se necesitan diez años para que la cultura de una gran empresa se desmorone una vez que el puesto de CEO se le entrega a alguien sin experiencia en ingeniería o producto. Esa ha sido la historia de Boeing, Intel y ahora Apple. Empresas estadounidenses legendarias que se perdieron cuando un contable, un hombre de marketing o un experto en logística tomaron el mando.
| etiquetas: boing , intel , apple , ceos , contables
Es tentador para las juntas directivas de las empresas públicas pensar que todo el cuidado y la competencia en torno al producto pueden delegarse en el organigrama. Que alguien que pueda alcanzar los números es todo lo que se necesita en la cima. Pero no es así.
Necesitas un Andy… » ver todo el comentario
Por cierto, estoy por marcar errónea (not really). Apple es una empresa china en estos momentos: www.youtube.com/watch?v=NAj9zB4vaZc
.