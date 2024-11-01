edición general
La gran caída de Boing, Intel y Apple [eng]

Se necesitan diez años para que la cultura de una gran empresa se desmorone una vez que el puesto de CEO se le entrega a alguien sin experiencia en ingeniería o producto. Esa ha sido la historia de Boeing, Intel y ahora Apple. Empresas estadounidenses legendarias que se perdieron cuando un contable, un hombre de marketing o un experto en logística tomaron el mando.

Torrezzno #1 Torrezzno *
"Aunque estas tres historias son diferentes, todas provienen del mismo arquetipo: las grandes empresas necesitan líderes audaces y prácticos que vivan y respiren lo que producen, o eventualmente se vaciarán.

Es tentador para las juntas directivas de las empresas públicas pensar que todo el cuidado y la competencia en torno al producto pueden delegarse en el organigrama. Que alguien que pueda alcanzar los números es todo lo que se necesita en la cima. Pero no es así.

Necesitas un Andy…   » ver todo el comentario
#2 R2dC
Entonces los MBA van a dejar de estar de moda?

Por cierto, estoy por marcar errónea (not really). Apple es una empresa china en estos momentos: www.youtube.com/watch?v=NAj9zB4vaZc
#5 XXguiriXX
Un profesional experto de un área te dirá “no” de vez en cuando y en el mundo ultra competitivo en el que vivimos, eso no gusta a los inversores. Por eso prefieren a los contables y demás profanos.
Yepyop #3 Yepyop
La caída de Apple, Intel y Boing = principio del fin del imperio
reivaj01 #4 reivaj01 *
#3 Lo iba a poner sólo para el titular de #0 , pero a ti también te toca.

.  media
