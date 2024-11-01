'La gran ambición': Italia recuerda el eurocomunismo, mientras que en España es un hazmerreír y un tentetieso

. La película La gran ambición, disponible en Filmin, la biografía de Enrico Berlinguer, dirigente del Partido Comunista Italiano, tiene todas las palabrejas por las cuales en este país la izquierda heredera del PCE considera, a veces con palabras textuales, a Carrillo y a los comunistas españoles de los setenta como unos traidores. Esto es debido a que el gran tema de esta película es cómo el dirigente comunista italiano le rogaba al líder democristiano un gobierno de unidad nacional, una fórmula que se sostendría con, atención, consensos