La gramática del odio: cómo la ultraderecha manipula el lenguaje para dividirnos

La extrema derecha lo sabe. Y lo aprovecha. No es casualidad que las expresiones utilizadas en discursos xenófobos, lgtbifóbicos o sexistas estén cargadas de intención política, aunque suenen «neutras». Hablar de “invasiones”, “ilegales”, “ellos”, “nosotros”, “proteger nuestras tradiciones” o “recuperar el control” no es solo un asunto de vocabulario: es estrategia discursiva.
| etiquetas: ultraderecha , lenguaje , odio
Hoy he visto una noticia aquí de inmigrantes que han llegado a mallorca y estaba llena de gente pensando diferente.
Es maravilloso ver cómo todos los que piensan diferente, piensan igual que los racistas y los fascistas.
Date una vuelta a ver por qué los chavales y los que tienen los trabajos más precarios son los que mas manifiestan su intención de voto a los putos retrasados retrógrados meapilas capillita y casposo de VOX. Dale una vuelta a ver, listo.
Son la misma cosa pero desde el otro lado del espejo.
Creadores de odio para "fidelizar" su voto y atraer a nuevos "despistados".
Y como yo hay mucha mas gente.
Las personas no son ilegales, como mucho pueden ser bastardas y también es un concepto arcaico.
#1 Pues si sois tan malos como la izquierda, porque siempre salís con "y la izquierda qué", no creo que sea motivo de orgullo.
O a lo mejor es que no te queda más argumento que "ellos también son unos trozos de mierda".
Pobrecillos derechistas, míralos en éste hilo, todos llorando, nadie les entiende, esos putos comunistas amantes del Islam y partidarios de Putin sólo ven fachas por todas partes.
Un no español que entra en nuestro país contravimiendo las leyes de acceso al mismo es un inmigrante ilegal. ¿Qué otra forma hay de llamarlo?
Pero como tal, una persona ni es legal ni ilegal. Fácil y sencillo.
Porque lo mismo mañana se cambia de nombre y adios y santas pascuas, (perdon, amajoma y santos ramadames).
A lo mejor es un asesino en otro país, o un violador, o un ladron, o todas ellas, pero naaaaaaaaa, borron y cuenta nueva,
Padentrooooooooooooooooo
Que no sepas diferenciar un asesinato, ilegal, de saltarse un semáforo, irregular y falta administrativa no es de los que somos normales, es de que eres de derechas, con la falta de capacidades cognitivas que ello conlleva tal y como ha mostrado la evidencia empirica al respecto.
journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797611421206