La gramática del odio: cómo la ultraderecha manipula el lenguaje para dividirnos

La extrema derecha lo sabe. Y lo aprovecha. No es casualidad que las expresiones utilizadas en discursos xenófobos, lgtbifóbicos o sexistas estén cargadas de intención política, aunque suenen «neutras». Hablar de “invasiones”, “ilegales”, “ellos”, “nosotros”, “proteger nuestras tradiciones” o “recuperar el control” no es solo un asunto de vocabulario: es estrategia discursiva.

Barney_77 #1 Barney_77 *
Y la izquierda ¿no usa también el lenguaje, manipulandolo, para que todo lo que se aleje lo mas mínimo de lo que han marcado como bueno y virtuoso, sea llamado fascista cuando únicamente es alguien que no está de acuerdo?
#2 Leon_Bocanegra *
#1 Si ya lo decía yo, que hoy en día te llaman fascista o racista solo por pensar diferente.
Hoy he visto una noticia aquí de inmigrantes que han llegado a mallorca y estaba llena de gente pensando diferente.
Es maravilloso ver cómo todos los que piensan diferente, piensan igual que los racistas y los fascistas.
Barney_77 #4 Barney_77
#2 Que si, que eres virtuoso y bueno. Debemos darte la razón porque de tus labios brota la verdad iluminada.
Date una vuelta a ver por qué los chavales y los que tienen los trabajos más precarios son los que mas manifiestan su intención de voto a los putos retrasados retrógrados meapilas capillita y casposo de VOX. Dale una vuelta a ver, listo.
#6 Leon_Bocanegra
#4 a mí me suda la polla que tu me des la razón. Es más, preferiría no estar de acuerdo contigo en nada.
Barney_77 #7 Barney_77
#6 Llorando estoy porque leon Bocanegra no quiera ser mi amigo....
Mltfrtk #20 Mltfrtk
#4 Reportado por bulo.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#1 La izquierda no, una parte de la izquierda. Igual que el articulo no habla de la derecha sino de la ultraderecha.

Son la misma cosa pero desde el otro lado del espejo.

Creadores de odio para "fidelizar" su voto y atraer a nuevos "despistados".
#22 Tensk
#5 Me gustaría saber qué parte de la izquierda es la que no llama facha y similares a quien no piensa como ellos.
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo *
#22 Yo me considero de centro-izquierda y no tengo por costumbre usar el "facha" para casi nada. Mucho menos para quien no piensa como yo.

Y como yo hay mucha mas gente.
#31 Tensk
#23 Más que personas individuales, que es evidente pensar que no lo dicen todos, me refería a grupos, a partidos políticos, porque hasta el PSOE (que por aquí se dice que es de derechas) llaman facha a los que no son de su corte.
Ovlak #8 Ovlak
#1 Por suerte nunca estoy de acuerdo con los fascistas
Andreham #9 Andreham *
#3 Ser humano.

Las personas no son ilegales, como mucho pueden ser bastardas y también es un concepto arcaico.

#1 Pues si sois tan malos como la izquierda, porque siempre salís con "y la izquierda qué", no creo que sea motivo de orgullo.

O a lo mejor es que no te queda más argumento que "ellos también son unos trozos de mierda".
GrogXD #14 GrogXD
#9 Lo que hacen las personas si puede ser ilegal. Por ejemplo, colarse en un pais.
Esku #12 Esku
#1 Pero esas son de las buenas. Es un asunto bien estupido: la derecha se quejara de que la izquierda manipula y que ellos son poseedores de la verdad y oh, sorpresa! La izquierda piensa exactamente lo mismo sobre si misma. Quien tiene razon? Probablemente ambos y la verdad sea un punto medio o un poquito de aqui y un poquito de alla, pero creerse el adalid de algo y ensuciar el debate tachando al contrario de X cosa (que siempre suelen ser las mismas gilipolleces por ambos bancos) es algo muy sesgado.
Mltfrtk #21 Mltfrtk
Hay que ser subnormal para creer una sola palabra que salga de la boca de un nazi.
Supercinexin #24 Supercinexin
Pobres fachas, les llaman fachas éstos putos de la izquierda y ellos no son fachas, facha era Stalin, que mataba a muchos sólo por pensar diferente, eso es ser facha, ellos no, ellos son liberales, amantes de la libertad.

Pobrecillos derechistas, míralos en éste hilo, todos llorando, nadie les entiende, esos putos comunistas amantes del Islam y partidarios de Putin sólo ven fachas por todas partes.
Barney_77 #27 Barney_77
#24 Stalin mató a unos pocos ¿No? Sobre todo porque él pensaba que pensaban diferente y por eso les mató.
Supercinexin #28 Supercinexin
#27 Cualquier Presidente USA ha matado más gente que Stalin en toda su vida. Y digo bien: cualquier. Los buenos, los feos y los malos.
Barney_77 #29 Barney_77 *
#28 No. Mientes. Dame datos. A no ser que digas que Stalin jamás pulsó un gatillo no se manchó las manos.
#3 Ovidio
ilegales

Un no español que entra en nuestro país contravimiendo las leyes de acceso al mismo es un inmigrante ilegal. ¿Qué otra forma hay de llamarlo?
uyquefrio #11 uyquefrio *
#3 Pues una persona que ha cometido una falta administrativa grave, como al que pillan borracho al volante o excediendo la velocidad máxima. Una multa que no un delito.
Pero como tal, una persona ni es legal ni ilegal. Fácil y sencillo.
Esku #13 Esku
#11 Lo que se discute es que su estancia es ilegal, no la persona.
uyquefrio #15 uyquefrio
#13 Es que eso también es mentira (una mentira con una clara intencionalidad la mayoría de las veces que se repite). Es una irregularidad administrativa, no un delito.
GrogXD #17 GrogXD
#11 Aquí el experto en multas administrativas, y dime como haces para que la paguen? Sabes como se llaman? quienes son? están identificados?

Porque lo mismo mañana se cambia de nombre y adios y santas pascuas, (perdon, amajoma y santos ramadames).

A lo mejor es un asesino en otro país, o un violador, o un ladron, o todas ellas, pero naaaaaaaaa, borron y cuenta nueva,

Padentrooooooooooooooooo
#19 EISev
#11 precisamente al que pillan al volante circulando en dirección prohibida le llaman "kamikaze" y nadie ha venido a quejarse de apropiación cultural
valandildeandunie #16 valandildeandunie *
#3 Irregular, es un inmigrante en situación irrelugar.

Que no sepas diferenciar un asesinato, ilegal, de saltarse un semáforo, irregular y falta administrativa no es de los que somos normales, es de que eres de derechas, con la falta de capacidades cognitivas que ello conlleva tal y como ha mostrado la evidencia empirica al respecto.

journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797611421206
GrogXD #18 GrogXD *
#16 Eufemismo.
Barney_77 #26 Barney_77
#16 ¿Insinúas que todos los que no tienen ideología de izquierdas son poco menos que retrasados mentales?
Barney_77 #25 Barney_77
Si me explicas el bulo...
Barney_77 #30 Barney_77
felicidades
Sandilo #10 Sandilo
Como miembre de libre pensamiente fluide y no binarie difiero de tal afirmación o afirmacién.
