La gramática del odio: cómo la ultraderecha manipula el lenguaje para dividirnos

La extrema derecha lo sabe. Y lo aprovecha. No es casualidad que las expresiones utilizadas en discursos xenófobos, lgtbifóbicos o sexistas estén cargadas de intención política, aunque suenen «neutras». Hablar de “invasiones”, “ilegales”, “ellos”, “nosotros”, “proteger nuestras tradiciones” o “recuperar el control” no es solo un asunto de vocabulario: es estrategia discursiva.