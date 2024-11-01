edición general
Graham Greene, el opio de Indochina

En el escenario de las calles de Saigón, Greene señala la ambigüedad ética más perversa presentada con rostro de inocencia, como hace con Pyle, el [norte]americano impasible, espía de la CIA. Fowler, el cínico y descreído reportero de El americano impasible, sabía que "los recuerdos felices son los peores", y Greene reconoció que durante los años de Indochina el opio era su recuerdo más feliz. Indochina lo atrapó, aunque se interesó también por muchos otros países: desde su primer viaje en 1954, siempre estuvo preocupado por Haití y los...

