·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7641
clics
Pantomima full - ex - futbolista
5359
clics
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo
5656
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
5788
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
3405
clics
La ilusión óptica que permite que los televisores en blanco y negro muestren colores [Eng]
más votadas
492
La sumisión de Merz ante Trump indigna en Alemania: el canciller se queda solo tras el giro de Macron, Starmer o Meloni
391
El Vaticano se sorprende por el silencio global tras la muerte de 150 niñas en Irán
448
Una llamada a tiempo (Spanish Revolution)
429
Archivo masivo de crímenes de guerra israelíes en Gaza: Watermelon Crimes (EN)
371
José Antonio, el guarda forestal que planta cara a los ganaderos que prenden fuego a Cantabria en invierno "para cobrar la PAC"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
37
clics
“El grafeno leerá pensamientos y será interfaz cerebro-máquina”
Entrevista a Pablo Jarillo-Herrero, doctor en Física, investigador y profesor en el MIT.
|
etiquetas
:
grafeno
,
jarillo-herrero
,
ángulo mágico
,
mit
,
twistrónica
9
2
3
K
59
tecnología
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
3
K
59
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
gale
Y si lo tomas al desayuno mezclado con aloe vera y ácido hialurónico va muy bien para el tránsito intestinal.
3
K
59
#3
elgranpilaf
Y si ya es una interfaz que corre en Linux, no te digo na
1
K
31
#6
eqas
Va para peli, y para nobel!!!
0
K
12
#2
senfet
Para los que les sale muro de pago, pongo la entrevista aquí:
Pablo Jarillo-Herrero, físico twistrónico y descubridor del grafeno de ángulo mágico:
“El grafeno leerá pensamientos y será interfaz cerebro-máquina”
Tengo 49 años. Nací en València y vivo en Massachusetts desde hace 18 años. Soy doctor en Física, investigo y soy profesor en el MIT. Estoy casado y tengo tres hijos, Marta (15), María y David (11, gemelos). ¿ Política? Centrista. ¿ Creencias? Agnóstico. He hablado en el
…
» ver todo el comentario
0
K
10
#7
DayOfTheTentacle
Pasó de moda ya no?
0
K
9
#9
Mandri20
*
Y si te lo metes por el culo rejuveneces, palabrita del niño jesús.
0
K
9
#8
NanakiXIII
Grafeno: "Estás enfermo..."
Yo: "Lo siento..."
0
K
8
#4
Estoeslaostia
Al final, tendrán razón y todo.
(Me refiero a Miguel Nosé y cuadrilla)
0
K
7
#1
Sizygy
Esta vez sí, meneo!
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pablo Jarillo-Herrero, físico twistrónico y descubridor del grafeno de ángulo mágico:
“El grafeno leerá pensamientos y será interfaz cerebro-máquina”
Tengo 49 años. Nací en València y vivo en Massachusetts desde hace 18 años. Soy doctor en Física, investigo y soy profesor en el MIT. Estoy casado y tengo tres hijos, Marta (15), María y David (11, gemelos). ¿ Política? Centrista. ¿ Creencias? Agnóstico. He hablado en el
… » ver todo el comentario
Yo: "Lo siento..."
(Me refiero a Miguel Nosé y cuadrilla)