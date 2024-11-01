Gracias a que Microsoft agregó todas esas funciones adicionales al Bloc de notas, ahora tiene una más: una vulnerabilidad que permite la ejecución remota de código [ENG]

Durante más de cuatro décadas, el Bloc de notas de Windows ha sido el editor de texto básico predilecto de muchos usuarios de PC exigentes. Sin embargo, en los últimos años, Microsoft le ha ido añadiendo constantemente todo tipo de funciones, convirtiéndolo de un procesador de texto básico en algo mucho más complejo. Desafortunadamente, la incorporación de formato y tablas ahora incluye una característica más: una vulnerabilidad de ejecución remota de código que podría permitir a los hackers ejecutar todo tipo de programas maliciosos en tu PC.